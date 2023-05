Exhibe Marisela Terrazas irregularidades en programa de austeridad del IMSS

Publicidad - LB2 -

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) La Diputada Marisela Terrazas presentó punto de acuerdo en relación con el controvertido «Programa de Austeridad del Instituto Mexicano de Seguro Social para el Ejercicio Fiscal 2023». Esta medida, aprobada por el Consejo Técnico del IMSS el pasado 28 de marzo, ha generado gran preocupación debido a las múltiples irregularidades que vulneran los derechos de los trabajadores y los derechohabientes de la institución.

Una de las principales preocupaciones, explicó, es la decisión unilateral tomada por el Consejo Técnico, que va en contra del contrato colectivo de trabajo existente para los empleados del IMSS. Dicho contrato establece que los acuerdos deben ser resultado de la colaboración entre el sindicato y la empresa, pero en este caso, la medida fue impuesta unilateralmente por el Consejo Técnico, compuesto por representantes del Instituto.

«Esta acción viola los derechos de los trabajadores y también socava el principio de «Calidad y modernidad», que busca garantizar el progreso y la seguridad laboral de los empleados, así como prevenir riesgos de trabajo evitable», dijo.

Indicó que los perjudicados no son solo los trabajadores, sino también los millones de derechohabientes, cuyos derechos a la salud se ven comprometidos por estas decisiones. «Mientras se habla de austeridad, es necesario recordar que esta debe dirigirse a los lujos y gastos superfluos, y no a los servicios básicos, como la salud. La salud no es un lujo, sino una necesidad fundamental», señaló

Ante esta situación, la diputada Marisela Terrazas exigió al Consejo Técnico del IMSS a que se respete el contrato colectivo de trabajo y se garantice la negociación colectiva, así como a que se revise el Programa de Austeridad para que no se vulneren los derechos de los trabajadores ni se afecte la atención médica de los derechohabientes. También solicitó que se investiguen las irregularidades expuestas y se sancione a los responsables.

La diputada Terrazas hizo hincapié en que la austeridad no puede ser utilizada como pretexto para recortar recursos en áreas esenciales como la salud, y que es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a servicios médicos de calidad para toda la población.

