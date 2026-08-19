Excluye Gobierno del Estado a Parral de nuevos proyectos turísticos estratégicos

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Mientras Guachochi suma inversiones estatales, Parral no aparece con un nuevo proyecto turístico de alto impacto.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno del Estado presentó una nueva etapa de proyectos turísticos para distintas regiones de Chihuahua, pero Parral no figura con una obra estratégica de alto impacto dentro de las próximas acciones anunciadas para fortalecer la oferta del sector.

La situación volvió a colocar sobre la mesa una pregunta para la llamada Capital del Mundo: cuál será el siguiente gran proyecto turístico que permita ampliar la estancia de visitantes, incrementar la derrama económica y renovar los atractivos de la ciudad.

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El tema cobró relevancia tras la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, donde se expusieron iniciativas orientadas a infraestructura, capacitación e innovación turística en diferentes puntos del estado.

Uno de los casos más destacados es Guachochi, donde el Gobierno estatal impulsa el Corredor Turístico “Pies Ligeros”, un proyecto que integra naturaleza, cultura, tecnología y entretenimiento, con atracciones como un Sky Coaster, las Fuentes Multimedia del Lago Las Garzas y el Acuario Rochí.

En julio pasado fueron inauguradas las Fuentes Multimedia del Lago Las Garzas, con una inversión estatal de 15.5 millones de pesos, que incluye una pantalla de agua de 15 metros de alto por 30 metros de ancho para espectáculos audiovisuales.

También fue puesto en marcha el Acuario Rochí, con una inversión superior a 17.5 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guachochi, como parte de una estrategia de conservación, educación ambiental y turismo de naturaleza.

De acuerdo con la información estatal, el Corredor Turístico “Pies Ligeros” contempla una inversión estimada de 66.5 millones de pesos, con el objetivo de consolidar a Guachochi como destino de aventura, naturaleza y experiencias.

Parral cuenta con atractivos reconocidos y ha recibido inversión pública en años recientes, aunque la discusión actual apunta a la falta de un nuevo proyecto estratégico que fortalezca su competitividad turística frente a otros destinos del estado.

La Secretaría de Turismo reconoce a Hidalgo del Parral como Pueblo Mágico y destaca su patrimonio histórico, minero y revolucionario, con espacios como la Mina La Prieta, el Museo Francisco Villa, el Palacio Alvarado y otros sitios vinculados con la identidad de la ciudad.

El proyecto más relevante de los últimos años fue “De Cara al Río”, con una inversión superior a 146 millones de pesos, que incluyó estacionamiento subterráneo, iluminación, áreas verdes, mobiliario urbano, accesibilidad y mejoras para visitantes y habitantes.

Posteriormente, el Gobierno del Estado informó que “De Cara al Río” y la modernización del Parque Puerta del Tiempo fueron concluidos con una inversión conjunta superior a 174 millones de pesos.

Sin embargo, mientras otros municipios avanzan con nuevas obras turísticas, Parral permanece sin un anuncio reciente de gran escala, lo que mantiene abierta la discusión sobre el papel que tendrá la ciudad en la estrategia estatal de turismo para los próximos años.

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