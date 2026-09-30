Destaca Sheinbaum aumento de 7 millones de personas con agua entubada en vivienda

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La Presidenta informó que el Gobierno de México invierte más de 180 mil millones de pesos en infraestructura hídrica.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que entre 2020 y 2025 aumentó en 7 millones el número de mexicanas y mexicanos con agua entubada dentro de su vivienda, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó de 77.6 a 82.4 por ciento en cinco años, mientras que la población sin acceso a este servicio disminuyó de 3.7 a 2.4 por ciento.

“En 5 años la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en 5 por ciento, son 7 millones de mexicanos”.

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Sheinbaum destacó que el Gobierno de México impulsa una inversión superior a 180 mil millones de pesos en infraestructura hídrica, con proyectos de saneamiento, modernización, abastecimiento y recuperación ambiental en distintas regiones del país.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que se destinan 20 mil millones de pesos al saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, con beneficio estimado para 25 millones de personas. También informó sobre 3 mil millones de pesos para la recuperación del río Tijuana.

La estrategia federal contempla 24 mil obras de agua potable, drenaje y alcantarillado en 2 mil 183 municipios, además de 17 proyectos estratégicos con una inversión de 80 mil millones de pesos.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, señaló que las acciones incluyen el ordenamiento de concesiones, la recuperación de 5 mil millones de metros cúbicos de agua y la entrega de 12 mil 346 títulos a comunidades, productores y municipios.

Morales López informó que también se modernizan 250 mil hectáreas de riego, con un avance de 38 mil hectáreas y una inversión total de 63 mil millones de pesos. En saneamiento y restauración de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac, reportó un avance de 82 por ciento.

Entre los proyectos estratégicos mencionados se encuentran Agua Saludable para La Laguna, el Plan Oriente del Estado de México, el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México, los acueductos Guadalupe Victoria II y El Peaje-San José, así como programas hídricos en Colima, Campeche, Coatzacoalcos, Acapulco, Tabasco, Durango, Sonora, Zacatecas y Guanajuato.

En materia ambiental, la Semarnat reportó acciones de restauración, reforestación, economía circular, reducción de emisiones y protección de áreas naturales, además de programas vinculados con justicia ambiental en el río Sonora y la presa Endhó.

Bárcena Ibarra informó que México actualizó sus metas climáticas para alcanzar una reducción de 35 por ciento en emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y llegar a 38 por ciento de energía renovable en el mismo periodo, con una inversión mixta estimada en 170 mil millones de pesos.

El Gobierno de México también reportó avances en conservación de áreas naturales protegidas, recuperación de hectáreas para conservación, restauración de ecosistemas y protección de especies emblemáticas, así como acciones contra el tráfico ilegal de flora y fauna.

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