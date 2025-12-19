Entrega SPyCI seis toneladas de granos y 300 chamarras a familias indígenas en Guazapares

Publicidad - LB2 -

Apoyos alimentarios y de abrigo beneficiaron a 300 hogares de comunidades indígenas del municipio serrano, como parte de acciones estatales de atención social.

Guazapares, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó seis toneladas de granos básicos y 300 chamarras a familias indígenas del municipio de Guazapares, como parte de una estrategia de apoyo social y atención a la temporada invernal.

Los insumos alimentarios consistieron en 300 paquetes de maíz y frijol, distribuidos entre igual número de familias de la cabecera municipal y de distintas comunidades rurales, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en una de las zonas serranas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Durante la jornada, el titular de la SPyCI, Enrique Alonso Rascón Carrillo, señaló que la dependencia mantiene una presencia constante en la región serrana, mediante programas diseñados para atender necesidades básicas de los pueblos originarios.

“Desarrollamos un trabajo permanente para llevar más apoyos a la región serrana, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, para atender de manera directa las necesidades de la población”, expresó el funcionario estatal.

Al evento asistieron también el senador de la República Mario Vázquez, el diputado local Arturo Medina y el alcalde de Guazapares, Bartolo Moreno, quienes acompañaron la entrega de los apoyos a las familias beneficiarias.

En su intervención, el senador Vázquez resaltó la importancia del sector rural y de las familias indígenas en la producción de alimentos, así como su contribución al desarrollo económico y social del estado, particularmente en las regiones serranas.

Las autoridades estatales indicaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada a atender prioridades de los pueblos originarios, promoviendo tanto la autosuficiencia alimentaria como la protección ante las bajas temperaturas que se registran durante la época invernal en la Sierra Tarahumara.

