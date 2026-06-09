Entrega JCAS nuevo pozo de agua potable para más de 12 mil habitantes de Ahumada

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La obra requirió una inversión de 5 millones de pesos y busca fortalecer el abastecimiento del servicio en el municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó un nuevo pozo de agua potable en el municipio de Ahumada, infraestructura que beneficiará a más de 12 mil 500 habitantes mediante el fortalecimiento del suministro y la continuidad del servicio.

La obra fue desarrollada con una inversión conjunta de 5 millones de pesos entre la JCAS y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), como parte de las acciones para ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica en la región.

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Los trabajos contemplaron la perforación del pozo, la instalación del equipamiento necesario y la construcción de la línea de conducción, elementos que permitirán mejorar la disponibilidad del recurso para la población.

“Esta obra representa una respuesta concreta a una de las necesidades más importantes de la población: garantizar el acceso al agua potable. Es resultado del compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio”.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, destacó que el proyecto busca atender una de las principales demandas de los habitantes de Ahumada, al fortalecer la capacidad de abastecimiento de agua potable en la localidad.

Asimismo, reconoció la colaboración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, encabezada por Marco Licón Barraza, por la aportación de un transformador eléctrico que permitió poner en operación la nueva infraestructura.

La dependencia también agradeció la participación de la familia Núñez Mendoza, que donó el terreno donde fue perforado el pozo, contribución que hizo posible la ejecución del proyecto.

Con esta obra, las autoridades estatales buscan mejorar las condiciones de acceso al agua potable para la población de Ahumada y reforzar la capacidad operativa del sistema hidráulico municipal ante el crecimiento de la demanda del servicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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