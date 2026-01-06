Entrega Gobierno del Estado apoyos alimentarios y ropa invernal en Gran Morelos

Publicidad - LB2 -

Beneficia a 200 familias con alimentos básicos y chamarras como parte de las acciones ante la temporada invernal.

Gran Morelos, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua entregó apoyos alimenticios y ropa invernal a 200 familias del municipio de Gran Morelos, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad alimentaria y atender los efectos de las bajas temperaturas en comunidades del interior de la entidad.

La entrega fue realizada a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), que durante la jornada distribuyó cuatro toneladas de maíz y frijol, insumos considerados básicos para la alimentación de las familias beneficiadas.

- Publicidad - HP1

De manera complementaria, mediante el programa “Juntos contra el Frío”, se otorgaron 200 chamarras, con el objetivo de apoyar a la población ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, especialmente en zonas rurales con mayores niveles de vulnerabilidad.

“Nuestro compromiso es acercar apoyos directos a las comunidades y trabajar de manera coordinada para mejorar sus condiciones de vida”, expresó el titular de la SPyCI, Enrique Rascón, durante el evento.

El funcionario estatal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente del Gobierno del Estado para reducir carencias básicas y atender de forma directa a las familias que más lo necesitan, priorizando la entrega de apoyos sin intermediarios.

Durante la jornada también estuvo presente el senador Mario Vázquez, quien resaltó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite impulsar el desarrollo de los municipios y atender de manera más efectiva las necesidades de sus habitantes.

Las autoridades señalaron que este tipo de apoyos continuarán entregándose en diferentes regiones del estado como parte de los programas sociales enfocados en seguridad alimentaria, atención social y bienestar comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.