Entrega Estado 1,832 uniformes a alumnos de preescolar, primaria y secundaria

Ante la presencia de padres de familia, alumnos, maestros, y autoridades estatales, el Gobierno del Estado entregó un total de 1,832 paquetes de uniformes, en beneficio de estudiantes de diferentes planteles de preescolar, primaria y secundaria.

Ciudad Juárez, Chih .- El acto protocolario tuvo lugar en el Jardín de Niños Miguel Hidalgo, ubicado en la calle Eduwiges Rey de Quezada número 10020, colonia Infonavit Juárez Nuevo, en donde el representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez Hernández, señaló que el tener unas finanzas sanas, permite al Estado multiplicar beneficios para las y los juarenses.

Detalló que los primeros uniformes fueron entregados a los jardines de niños Miguel Hidalgo y Costilla No 1275, Fernando Montes de Oca No. 1295, 20 de Noviembre No.1217 y el plantel 30 de Abril No. 1285.

Del total de kits otorgados, 510 fueron en favor de alumnado del nivel preescolar, 727 de primaria y 595 para estudiantes de secundaria.

Ibáñez Hernández indicó que estos uniformes se suman a los desayunos que se entregan en otros centros educativos, iniciativas que tienen el objetivo de ser un apoyo importante para las familias.

Por su parte, Maurilio Fuentes Estada, subsecretario de Educación y Deporte, informó que en Ciudad Juárez se entregan cada día 30 mil desayunos en 251 escuelas, lo que demuestra el compromiso del DIF Estatal, dependencia a cargo de María Eugenia Galván Antillón.

“El día de hoy entregamos 1,832 paquetes escolares, como una prueba tangible de que realmente estamos trabajando por la educación”, enfatizó el funcionario.

