Encabeza Maru Campos revisión de avances con su Gabinete estatal

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La gobernadora evaluó programas, obras estratégicas y acciones de atención ciudadana en las distintas regiones de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete estatal para dar seguimiento a las acciones y programas que desarrolla la administración estatal en distintas regiones de Chihuahua.

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo revisó junto con las y los responsables de las dependencias estatales los avances registrados en temas considerados prioritarios para la entidad, con énfasis en las estrategias orientadas a fortalecer la atención ciudadana.

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La sesión permitió evaluar el desempeño de programas gubernamentales y la coordinación institucional entre las distintas áreas de la administración pública estatal, con el propósito de mejorar la respuesta a las necesidades de la población.

Asimismo, se analizó el estado que guardan diversos proyectos de infraestructura actualmente en desarrollo en el estado. Entre ellos destacan obras relacionadas con los sectores hidráulico, educativo, de salud y movilidad.

Estas acciones forman parte de los proyectos impulsados por el Gobierno del Estado para mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses y ampliar la cobertura de servicios públicos en diferentes municipios.

La gobernadora también reiteró la importancia de mantener una coordinación permanente entre las dependencias estatales, a fin de consolidar resultados y garantizar la continuidad de los programas y acciones gubernamentales.

Finalmente, las y los integrantes del Gabinete revisaron mecanismos de seguimiento para fortalecer la colaboración interinstitucional y dar continuidad a los proyectos estratégicos contemplados para el resto del año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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