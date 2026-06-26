Llama Maru Campos a defender el futuro de México con proyecto del PAN

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La gobernadora participó en la presentación de “Soluciones para México” y criticó la estrategia federal en seguridad.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llamó a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) a defender el futuro del país durante la presentación del proyecto “Soluciones para México”, realizado en la capital del país.

Durante su participación, la mandataria estatal sostuvo que Acción Nacional debe presentarse como una alternativa frente al actual Gobierno Federal, al señalar que el país enfrenta problemas en materia de seguridad, instituciones y desarrollo.

“Hay que contar los resultados y los logros de nuestras ciudades, nuestros estados, nuestros legisladores.”

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Campos afirmó que los gobiernos emanados del PAN han impulsado programas y estrategias en beneficio de las familias, y contrastó esos resultados con las políticas de la llamada Cuarta Transformación.

La gobernadora destacó experiencias de seguridad en entidades gobernadas por el PAN, como Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, donde señaló avances en reducción de homicidios y certificación de elementos policiales.

También llamó a la militancia panista a comunicar los resultados de sus gobiernos y a posicionarse como una opción política rumbo a los próximos procesos electorales.

“Ni yo ni mis compañeros gobernadores vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar nunca de decir la verdad.”

En el evento participaron el presidente nacional del PAN, Jorge Romero; las gobernadoras Tere Jiménez, de Aguascalientes, y Libia Denisse García, de Guanajuato, además de dirigentes estatales, alcaldes, legisladores y autoridades partidistas.

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