Atribuyen autoridades aumento de secuestros en Juárez a la migración

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El alcalde en funciones y el secretario de Seguridad Pública Municipal señalaron que la incidencia está vinculada al flujo migratorio y a los resultados de las investigaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, atribuyeron la incidencia del delito de secuestro en la ciudad al fenómeno migratorio y aseguraron que las corporaciones mantienen acciones coordinadas para combatir este ilícito.

Las declaraciones fueron emitidas luego de que trascendiera que Ciudad Juárez ocupa el cuarto lugar nacional en casos de secuestro, situación que ambos funcionarios relacionaron con los operativos de investigación y las detenciones realizadas por las autoridades.

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Ortiz Orpinel destacó que el trabajo conjunto de las corporaciones ha permitido judicializar diversos casos y obtener sentencias condenatorias contra personas responsables de este delito. Como ejemplo, mencionó la sentencia de 600 años de prisión impuesta a tres personas declaradas culpables del secuestro agravado de 12 migrantes originarios de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, entre ellos cuatro menores de edad, por hechos ocurridos en junio de 2024.

“Tenemos que seguir con el tema de la prevención. El flujo de migrantes ha disminuido mucho y eso ayuda.”

Por su parte, Muñoz Morales explicó que una parte de la incidencia registrada obedece a que las propias autoridades generan carpetas de investigación derivadas de las detenciones efectuadas durante los operativos contra grupos dedicados al secuestro de personas migrantes.

“Lo que pasa es que esta ciudad aparece en los primeros lugares del país en secuestros porque nosotros mismos estamos generando esas carpetas de investigación con las detenciones.”

El titular de la SSPM señaló que las víctimas suelen ser personas que pagan para ser trasladadas hacia Estados Unidos y posteriormente son privadas de la libertad para exigir dinero a sus familiares. Añadió que la corporación continuará fortaleciendo las acciones de prevención, investigación y coordinación con los tres órdenes de gobierno con el objetivo de reducir nuevamente la incidencia de este delito.

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