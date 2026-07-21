Arranca campamento de verano “Entre Raíces” para niñas y niños de pueblos originarios

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El programa se desarrolla en el CEMPO con actividades recreativas, artísticas y de convivencia para las infancias.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal inició el campamento de verano “Entre Raíces”, dirigido a niñas y niños de pueblos originarios que residen en Ciudad Juárez, con actividades enfocadas en el aprendizaje, la recreación y la convivencia.

El campamento se desarrolla en el Centro Municipal para la Atención de los Pueblos Originarios (CEMPO), espacio destinado a fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas y que durante el periodo vacacional ofrece un entorno seguro para las infancias.

“Estamos muy felices porque las niñas y los niños deben estar en espacios seguros donde puedan aprender y divertirse”, expresó la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez.

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Las y los participantes realizan actividades como dibujo, pintura con acuarelas y dinámicas recreativas y lúdicas, con el propósito de fomentar la creatividad, el desarrollo integral y la convivencia entre los asistentes.

La presidenta del DIF Municipal acompañó el arranque de las actividades y destacó la importancia de ofrecer espacios que contribuyan al bienestar de las niñas y los niños durante el periodo vacacional.

“Este es el séptimo campamento de ‘Entre Raíces’.”

El Gobierno Municipal informó que esta es la séptima edición del campamento, iniciativa con la que busca fortalecer el bienestar, el desarrollo y la integración de las niñas y los niños pertenecientes a pueblos originarios que habitan en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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