Invita Municipio al Festival de Salsa y Bachata con artistas internacionales

El evento se realizará del 24 al 26 de julio e incluirá conciertos, talleres, competencias y exhibiciones de baile.
Ciudad Juárez (ADN/Staff).– El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, invitó a la ciudadanía a participar en el Festival de Salsa y Bachata, que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio con motivo del XV aniversario de la academia Bembere Latin Dance.
El festival reunirá por primera vez en Ciudad Juárez a la Adolescent’s Orquesta, proveniente de Venezuela, además de contar con la participación de los campeones mundiales de bachata Adrián y Andrea, quienes impartirán talleres, entrenamientos y actividades de convivencia, además de participar en una competencia de baile.
“Se trata de un evento 100 por ciento familiar que busca promover la cultura, el turismo y la convivencia, además de impulsar el talento local”, destacó la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.
Los organizadores informaron que el encuentro busca fortalecer la difusión de los ritmos latinos en la región fronteriza, al reunir a bailarines y aficionados de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, Chihuahua y otras entidades del país, así como integrantes de las comunidades venezolana y colombiana.
Jesús Martínez, director general de Bembere Latin Dance, explicó que el programa contempla presentaciones artísticas, talleres especializados y espacios para la convivencia entre los participantes y exponentes de la salsa y la bachata.
“El festival busca fortalecer la cultura de los ritmos latinos en la frontera y reunir a bailarines y aficionados de distintas ciudades.”
El concierto principal de la Adolescent’s Orquesta se realizará el sábado 25 de julio a las 5:00 de la tarde en el Salón Angalú, donde también se ofrecerán exhibiciones de salsa y bachata con la participación de representantes de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso.
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