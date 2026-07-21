Invita Municipio al Festival de Salsa y Bachata con artistas internacionales

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El evento se realizará del 24 al 26 de julio e incluirá conciertos, talleres, competencias y exhibiciones de baile.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, invitó a la ciudadanía a participar en el Festival de Salsa y Bachata, que se llevará a cabo del 24 al 26 de julio con motivo del XV aniversario de la academia Bembere Latin Dance.

El festival reunirá por primera vez en Ciudad Juárez a la Adolescent’s Orquesta, proveniente de Venezuela, además de contar con la participación de los campeones mundiales de bachata Adrián y Andrea, quienes impartirán talleres, entrenamientos y actividades de convivencia, además de participar en una competencia de baile.

“Se trata de un evento 100 por ciento familiar que busca promover la cultura, el turismo y la convivencia, además de impulsar el talento local”, destacó la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

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Los organizadores informaron que el encuentro busca fortalecer la difusión de los ritmos latinos en la región fronteriza, al reunir a bailarines y aficionados de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, Chihuahua y otras entidades del país, así como integrantes de las comunidades venezolana y colombiana.

Jesús Martínez, director general de Bembere Latin Dance, explicó que el programa contempla presentaciones artísticas, talleres especializados y espacios para la convivencia entre los participantes y exponentes de la salsa y la bachata.

“El festival busca fortalecer la cultura de los ritmos latinos en la frontera y reunir a bailarines y aficionados de distintas ciudades.”

El concierto principal de la Adolescent’s Orquesta se realizará el sábado 25 de julio a las 5:00 de la tarde en el Salón Angalú, donde también se ofrecerán exhibiciones de salsa y bachata con la participación de representantes de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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