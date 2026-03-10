Encabeza Maru Campos firma de convenio para fortalecer justicia y protección a mujeres

Publicidad - LB2 -

Acuerdo establece coordinación entre Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia e Ichmujeres para prevenir y sancionar la violencia de género.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, un acuerdo que establece mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género en la entidad.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales, cuyo objetivo central es fortalecer la colaboración entre instituciones para generar resultados integrales en la protección de los derechos de las mujeres.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que los gobiernos deben trabajar para garantizar que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes han sido víctimas y generar condiciones que les permitan salir adelante.

“Hay mucho por recorrer, pero cuando el Estado responde y responde con seriedad, y pone en el centro la dignidad de las mujeres, la esperanza y la justicia se convierten en una realidad cotidiana”.

La mandataria destacó diversas acciones implementadas en la entidad para fortalecer la seguridad y la autonomía de las mujeres, entre ellas la recuperación de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, medidas de seguridad en el transporte público, sistemas de videovigilancia y acciones de procuración de justicia.

Además, señaló que casi 600 agresores han sido llevados ante la justicia, como parte de las estrategias impulsadas para combatir la violencia de género en Chihuahua.

El convenio contempla la instalación de mesas interinstitucionales permanentes, el fortalecimiento de protocolos de atención e investigación, así como programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, establece medidas para garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres sean recibidas y atendidas con la debida diligencia, evitando su archivo indebido y asegurando seguimiento institucional.

La gobernadora participó como testigo de honor del acuerdo, firmado por representantes de la Fiscalía General del Estado, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La directora general de Ichmujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el documento refuerza la coordinación institucional para enfrentar la violencia de género, mientras que la fiscal especializada Wendy Chávez destacó la importancia de institucionalizar las acciones de atención y protección a mujeres y niñas.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, subrayó que el acceso a la justicia depende de la colaboración entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos de violencia contra las mujeres.

