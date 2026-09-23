Emite Protección Civil segundo reporte de incidencias por lluvias en Juárez

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Autoridades atendieron 17 emergencias por lluvias y viento; alertan por tormentas hacia Ahumada y la carretera Chihuahua-Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un segundo corte preliminar sobre las incidencias atendidas en la región fronteriza, derivadas de las lluvias intermitentes y rachas de viento registradas durante este miércoles en el municipio de Juárez.

De acuerdo con el reporte, entre las 13:00 y las 18:00 horas, las corporaciones de emergencia atendieron 17 emergencias relacionadas con las condiciones meteorológicas, principalmente afectaciones en viviendas, infraestructura urbana y vialidades.

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El balance preliminar incluye siete reportes por inundaciones en viviendas, tres por caída de postes, dos por árboles caídos y tres más por bardas colapsadas en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades también reportaron una persona lesionada por contacto eléctrico, además del rescate de un automóvil que quedó varado a consecuencia de las precipitaciones.

“Las corporaciones de emergencia mantienen vigilancia permanente y continúan con recorridos de supervisión y auxilio a la población”.

La dependencia estatal alertó que durante las próximas horas se prevé el desarrollo de nubes de tormenta con dirección de sureste a noroeste, con trayectoria hacia Ciudad Ahumada y la carretera Chihuahua-Juárez.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a automovilistas y población en general extremar precauciones al transitar por zonas afectadas por lluvia, encharcamientos o acumulación de agua.

La corporación exhortó a evitar el contacto con postes o cables de energía eléctrica, no intentar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier emergencia al número único 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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