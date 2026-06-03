Eligen nueva Mesa Directiva Estatal de Asociaciones de Madres y Padres de Familia

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Representantes de diversos municipios integrarán el organismo para el periodo 2026-2028.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), realizó la asamblea para la elección de la nueva Mesa Directiva Estatal de Asociaciones de Madres y Padres de Familia, que estará en funciones durante el periodo 2026-2028.

Durante la sesión, madres y padres de familia de distintas regiones de la entidad participaron en la presentación de propuestas e iniciativas orientadas al fortalecimiento de los entornos escolares y al impulso de una mayor participación de las familias en la educación de sus hijos.

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La directora de Educación Básica, Minerva Arisbe Segovia Bustamante, destacó la relevancia de este ejercicio de participación ciudadana, al señalar que refleja el compromiso de las familias chihuahuenses con el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes.

“La jornada participativa es el reflejo de la responsabilidad que sociedad y autoridades tienen con la educación”.

La funcionaria afirmó que la colaboración entre padres de familia y autoridades educativas contribuye a construir mecanismos que favorezcan la mejora de los espacios escolares y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Tras el proceso de votación y deliberación, la Mesa Directiva Estatal quedó integrada por representantes de 12 municipios del estado, con el propósito de fortalecer la comunicación y coordinación entre las asociaciones de madres y padres de familia y las autoridades educativas.

La presidencia del organismo será encabezada por Jorge Raúl Rosales Devara, de Parral, acompañado por Imelda Ivette Álvarez Rodríguez, de Delicias, como vicepresidenta, y Kenia Cheyenne Sáenz Mendoza, de Ojinaga, como secretaria.

La integración se completa con representantes de Guazapares, La Cruz, Aldama, Santa Bárbara, Ascensión, Chihuahua, Guerrero, Carichí y Bocoyna, quienes desempeñarán diversas vocalías y responsabilidades dentro del organismo durante los próximos dos años.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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