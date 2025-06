Diputado Jorge Soto destaca la necesidad de dignificar la vivienda en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Congreso del Estado de Chihuahua ha aprobado por mayoría el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Jorge Soto Prieto, del Partido Acción Nacional (PAN), que solicita al Gobierno Federal actuar con responsabilidad y transparencia en la implementación del programa “Vivienda para el Bienestar”.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este programa busca crear comunidades vivas y dignificar la vida de quienes más lo necesitan, enfatizando que no solo se trata de construir casas, sino de mejorar la calidad de vida de las familias.

El Programa Vivienda para el Bienestar 2025 es una iniciativa del Gobierno Federal que se ejecutará en colaboración con los gobiernos estatales y municipales. Su objetivo principal es ofrecer viviendas dignas y asequibles a familias en situación de vulnerabilidad, abordando así las condiciones de precariedad habitacional que afectan a diversas regiones del país. Este enfoque busca promover la justicia social y la equidad territorial, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar adecuado.

- Publicidad - HP1

Para el estado de Chihuahua, se proyecta la construcción de un total de 19,200 viviendas. De estas, 13,200 estarán destinadas a derechohabientes del Infonavit, mientras que 6,000 se ofrecerán a no derechohabientes. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) será la encargada de facilitar esta intervención. El Gobierno del Estado ha comprometido terrenos ubicados en 19 municipios, lo que demuestra su disposición a colaborar en beneficio de los sectores más necesitados.

Antonio Chávez, Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, ha informado que las viviendas contempladas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, diseñadas para familias de hasta cuatro integrantes. El costo estimado de estas viviendas oscila entre 700,000 y 800,000 pesos. Además, se ha garantizado que estarán ubicadas en áreas urbanizadas con acceso a servicios básicos como agua, electricidad, transporte y espacios comunitarios.

Sin embargo, el diputado Soto Prieto ha subrayado la importancia de no ver este programa como una mera entrega de llaves, sino como un compromiso con la dignidad de las personas. Ha advertido que la dignidad no puede ser garantizada si las viviendas carecen de servicios esenciales como agua potable, drenaje y acceso a escuelas y centros de salud. La calidad de vida de las familias debe ser una prioridad, y es fundamental que se evite el hacinamiento y se ofrezcan oportunidades reales de desarrollo.

Finalmente, el legislador hizo un llamado al gobierno de Morena para que actúe con responsabilidad y transparencia en la implementación del programa Vivienda para el Bienestar. Este programa no solo involucra recursos federales, sino que también requiere el compromiso activo de los estados, como Chihuahua, que deben proporcionar terrenos adecuados. Es crucial que este esfuerzo no se convierta en un nuevo episodio de corrupción o en un proyecto que no resuelva las verdaderas necesidades de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.