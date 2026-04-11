Detienen a jefe policiaco de Guerrero y a cuatro agentes por investigación en curso

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Autoridades trasladaron a los detenidos a Cuauhtémoc para continuar con las diligencias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El director de Seguridad Pública Municipal de Guerrero, Chihuahua, y cuatro agentes de la seccional de La Junta fueron detenidos por autoridades estatales como parte de una investigación relacionada con privación ilegal de la libertad.

La detención se llevó a cabo la noche del viernes 10 de abril por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes daban seguimiento a una carpeta en curso, confirmó el fiscal de Distrito en la Zona Occidente.

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De acuerdo con la información oficial, los cinco elementos fueron asegurados durante un operativo implementado en la región, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su posible responsabilidad.

Las detenciones se realizaron en seguimiento a una carpeta por privación ilegal de la libertad.

Las autoridades indicaron que el caso se mantiene bajo reserva con el fin de no entorpecer el desarrollo de las investigaciones, por lo que no se ha revelado información adicional sobre los hechos.

Tras su aseguramiento, los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Cuauhtémoc, donde se realizarán las diligencias correspondientes dentro del proceso legal.

El fiscal de la Zona Occidente reiteró que las indagatorias continúan, mientras se determina la situación jurídica de los involucrados en este caso.

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