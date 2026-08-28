Destaca PAN construcción de consensos para integrar Mesa Directiva del Congreso

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El coordinador panista Alfredo Chávez afirmó que Joss Vega tiene capacidad para conducir el Congreso con pluralidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, destacó los acuerdos alcanzados para la integración de la Mesa Directiva correspondiente al tercer año legislativo, al señalar que el proceso refleja la capacidad de construir consensos entre distintas fuerzas políticas.

El legislador panista sostuvo que, aun en un periodo marcado por el contexto electoral, el Congreso de Chihuahua puede mantener condiciones de diálogo institucional para dar continuidad al trabajo legislativo y procesar las diferencias entre grupos parlamentarios.

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Chávez afirmó que Joss Vega logró primero el consenso al interior del Grupo Parlamentario del PAN, y consideró que ese acuerdo podría extenderse al conjunto de las 33 diputadas y diputados que integran la Legislatura local.

Creo que es una Mesa Directiva plural y que nos representa a todos.

El coordinador parlamentario señaló que la conformación de la Mesa Directiva incluye la participación de distintas fuerzas políticas, lo que, dijo, permite enviar un mensaje de apertura y disposición al acuerdo dentro del Congreso.

De acuerdo con Chávez, conservar esa capacidad de diálogo será relevante durante el tercer año legislativo, debido a que el proceso electoral puede intensificar las diferencias partidistas, sin que ello deba impedir la búsqueda de coincidencias en los temas institucionales.

El diputado también destacó el perfil político de Joss Vega, a quien describió como una legisladora con capacidad para tender puentes y conducir los trabajos legislativos bajo criterios de pluralidad, institucionalidad y respeto entre bancadas.

Chávez consideró que la eventual conducción de Vega al frente de la Presidencia del Congreso contribuiría a mantener una dinámica legislativa orientada al acuerdo, en un periodo en el que la representación política del estado requerirá procesar agendas diversas dentro del Poder Legislativo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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