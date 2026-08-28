Presidirá Joceline Vega Mesa Directiva del Congreso en tercer año legislativo

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La JUCOPO aprobó por unanimidad el proyecto de integración que será sometido a consideración del Pleno.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que contiene la integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 68 Legislatura.

El documento será puesto a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación de la nueva Mesa Directiva, que entraría en funciones a partir del 1 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con el proyecto aprobado, la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en la diputada Joceline Vega Vargas, mientras que la primera vicepresidencia será ocupada por Magdalena Rentería Pérez.

La segunda vicepresidencia corresponderá a Francisco Sánchez Villegas; la primera secretaría a Irlanda Márquez Nolasco y la segunda secretaría a Pedro Torres Estrada.

En las prosecretarías fueron propuestas Xóchitl Contreras Herrera, José Luis Villalobos García, Jaime Torres Amaya y Jael Argüelles Díaz, como parte de la integración para el siguiente periodo legislativo.

Durante la reunión, las y los integrantes de la JUCOPO también aprobaron un proyecto de dictamen para adicionar una fracción XXXV al artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La propuesta contempla crear la Comisión de Dictamen Legislativo de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de fortalecer la relación institucional entre el Congreso y distintos sectores de la comunidad.

El planteamiento deriva de la creación de una comisión especial durante la 67 Legislatura, concebida como una vía de comunicación entre el Poder Legislativo y la sociedad para dar seguimiento a iniciativas presentadas por diversos sectores.

De acuerdo con lo expuesto, establecer esta instancia como comisión permanente permitirá fortalecer la capacidad institucional del Congreso para atender asuntos relacionados con instituciones públicas, centros de educación superior y organizaciones de la sociedad civil.

En la reunión de trabajo participaron las y los diputados Cuauhtémoc Estrada, Alfredo Chávez, Arturo Medina, Francisco Sánchez, Octavio Borunda, Irlanda Márquez, Magdalena Rentería, Saúl Mireles, Guillermo Ramírez, Alma Portillo y América Aguilar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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