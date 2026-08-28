Propone Óscar Avitia tarifa integrada para transporte del Valle de Juárez

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El diputado planteó incorporar la región al SIT para evitar doble pago en transbordos entre rutas de acercamiento y troncales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Óscar Avitia propuso incorporar la ruta del Valle de Juárez al Sistema Integrado de Transporte, con el objetivo de garantizar una tarifa integrada para usuarios que utilizan unidades de acercamiento y rutas troncales.

El legislador señaló que la medida busca evitar que las familias de comunidades del Valle de Juárez paguen dos veces por un mismo traslado, especialmente cuando deben transbordar para llegar a sus destinos.

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Avitia indicó que la operación de unidades de acercamiento ha representado un avance en la conectividad de comunidades de Ciudad Juárez, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe, pero advirtió que el segundo cobro al abordar una ruta troncal encarece los traslados diarios.

El diputado expuso que esta situación afecta principalmente a personas que recorren largas distancias dentro de la región, como quienes se trasladan entre Loma Blanca y El Porvenir, trayecto de aproximadamente 65 kilómetros.

De acuerdo con el planteamiento, el doble pago contradice el principio de accesibilidad económica previsto en la Ley de Transporte del Estado, por lo que consideró necesario ajustar el esquema tarifario para garantizar el derecho a la movilidad.

Avitia planteó que la tarifa integrada, que ya opera en algunas rutas, se extienda al Valle de Juárez como una medida de justicia social, permitiendo que las personas usuarias realicen transbordos durante un mismo viaje sin pagar nuevamente.

El legislador propuso exhortar al Ejecutivo estatal, por medio de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Transporte, a realizar las acciones necesarias para incorporar esta región al Sistema Integrado de Transporte.

Con la propuesta, se busca que las rutas de acercamiento y las troncales funcionen bajo un esquema coordinado de pago, a fin de reducir el impacto económico para las familias que dependen del transporte público en el Valle de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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