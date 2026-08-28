Rechazan diputados del PAN regreso de fotomultas en Chihuahua

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Joss Vega afirmó que las reformas de movilidad endurecen sanciones, pero no autorizan retomar el esquema de fotoinfracciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Joss Vega, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, rechazó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN la posibilidad de volver a implementar fotomultas en Chihuahua.

La legisladora señaló que el uso de tecnología en materia vial debe estar orientado a prevenir accidentes y mejorar la seguridad de peatones, automovilistas y usuarios de la vía pública, sin convertirse en un sistema automático de sanciones para conductores.

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Vega precisó que las reformas recientes en materia de movilidad endurecieron las sanciones contra conductas que ponen en riesgo a otras personas, entre ellas el exceso de velocidad, pero no autorizaron el regreso de las fotomultas.

De acuerdo con la diputada, la legislación permite el uso de herramientas tecnológicas como apoyo para la vigilancia y la prevención vial, mientras que el procedimiento que anteriormente regulaba las fotoinfracciones permanece derogado.

“Una cosa es usar tecnología para prevenir accidentes y salvar vidas, y otra muy distinta regresar a las fotomultas. Chihuahua ya vivió ese esquema y conocemos los problemas que generó”, señaló Vega.

La legisladora recordó que el modelo anterior generó inconformidades entre automovilistas, incluidos casos de varias sanciones relacionadas con un mismo hecho, lo que derivó en cuestionamientos sobre su aplicación.

La diputada sostuvo que la seguridad vial debe fortalecerse mediante vigilancia, educación, señalización, infraestructura y tecnología que permita detectar zonas de riesgo y prevenir accidentes.

Agregó que cualquier modificación al reglamento debe ofrecer certeza a los conductores, permitir la corrección de errores y mantener la prevención de accidentes como prioridad.

Vega indicó que las sanciones de tránsito no deben convertirse en un mecanismo de recaudación, sino formar parte de una estrategia integral orientada a reducir riesgos y mejorar la movilidad urbana en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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