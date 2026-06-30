Destaca Arturo Medina a la cultura y el turismo como motores de desarrollo para la Sierra Tarahumara

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El coordinador de la bancada del PRI afirmó que fortalecer la identidad de la región genera oportunidades económicas para las comunidades serranas.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, aseguró que la promoción de la cultura, las tradiciones y el turismo representa una de las principales estrategias para impulsar el desarrollo económico de la Sierra Tarahumara.

Durante las actividades culturales realizadas este fin de semana en Guachochi, el legislador acompañó al alcalde José “Pepe” Yáñez en una jornada que incluyó la develación de murales, ceremonias tradicionales, rituales ancestrales y expresiones artísticas enfocadas en resaltar la identidad de los pueblos originarios y las comunidades serranas.

“Cuando protegemos nuestra cultura, cuando mostramos al mundo nuestras tradiciones y el enorme patrimonio que existe en la Sierra, también estamos generando oportunidades para quienes aquí viven. El turismo bien impulsado significa empleo, inversión y mejores condiciones para miles de familias.”

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Medina señaló que estas actividades coinciden con el desarrollo de la Ruta Mágica Barrancas del Cobre, iniciativa promovida por organizaciones civiles y empresariales para consolidar a la Sierra de Chihuahua como uno de los principales destinos turísticos del país.

El diputado indicó que desde el Congreso del Estado ha impulsado una agenda orientada a fortalecer el desarrollo económico de la región mediante el aprovechamiento de su riqueza cultural y natural, con respeto a las comunidades indígenas.

Asimismo, reconoció el trabajo del Gobierno Municipal de Guachochi por promover la cultura como un eje de desarrollo local, al considerar que fortalece el sentido de identidad de la población y proyecta al municipio ante visitantes nacionales e internacionales.

“Guachochi demuestra que el futuro de la Sierra no está en renunciar a sus raíces, sino en convertirlas en su mayor fortaleza.”

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso de respaldar desde el Poder Legislativo iniciativas que impulsen el turismo, la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de las comunidades de la Sierra Tarahumara.