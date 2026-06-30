Acusa diputada Xóchitl Contreras abandono del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez

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La legisladora del PAN afirmó que la ciudad enfrenta emergencias con solo cuatro máquinas extintoras y exigió fortalecer la corporación.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, acusó al presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, de descuidar al Heroico Cuerpo de Bomberos mientras impulsa su proyecto político rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

La legisladora sostuvo que el incendio registrado este martes en una recicladora, un día después del siniestro que consumió seis bodegas, evidenció las limitaciones operativas de la corporación al utilizarse las cuatro máquinas extintoras disponibles para atender la emergencia.

“Hoy quedó demostrado que Ciudad Juárez está completamente desprotegida. Para atender este incendio fue necesario utilizar las únicas cuatro máquinas extintoras con las que cuenta el municipio”, señaló.

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Contreras recordó que el Congreso del Estado emitió meses atrás un exhorto para que el Gobierno Municipal reforzara el equipamiento e infraestructura del Departamento de Bomberos, al considerar insuficientes las condiciones en las que opera la corporación.

La diputada afirmó que dicho llamado no fue atendido y aseguró que las recientes emergencias reflejan las consecuencias de no fortalecer los servicios de atención a incendios.

“Mientras él anda en campaña soñando con la gubernatura, Ciudad Juárez literalmente se está incendiando”, expresó.

La legisladora también reconoció el trabajo del personal del Cuerpo de Bomberos, al señalar que continúa respondiendo a las emergencias pese a las limitaciones de equipo e infraestructura.

Finalmente, exigió que el Gobierno Municipal priorice el fortalecimiento de la corporación y destine mayores recursos para mejorar su capacidad de respuesta, al considerar que la seguridad de la población debe estar por encima de cualquier proyecto político.