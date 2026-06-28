Acusa Estrada a PAN y aliados de frenar el blindaje electoral y envía oficio a Maru Campos

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El coordinador de Morena sostuvo que la propuesta de su bancada era la más amplia y responsabilizó a PAN, PRI, MC y PVEM de desecharla en comisión.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, responsabilizó a las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde de impedir la aprobación de una reforma de blindaje electoral, al asegurar que la iniciativa fue desechada en la Comisión de Gobernación antes de llegar al Pleno.

El legislador rechazó las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien señaló a Morena como responsable de que no prosperara la reforma, y afirmó que la propuesta identificada como iniciativa 1636 integraba tanto los planteamientos del PAN como las modificaciones presentadas por su bancada para fortalecer el marco legal electoral.

“Los responsables de que no pasara la iniciativa 1636 fueron los diputados del PAN, del PRI, de MC y del Verde”.

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Estrada informó que este viernes envió un oficio al Poder Ejecutivo estatal, acompañado de tres documentos: la iniciativa original presentada por el PAN, la iniciativa 1636 y el dictamen aprobado en comisión, con el propósito de que la titular del Ejecutivo revise el contenido del proceso legislativo.

De acuerdo con el coordinador morenista, la propuesta de Morena incorporaba mecanismos más amplios para blindar el proceso electoral en Chihuahua, por lo que consideró que su rechazo impidió avanzar en una reforma más integral en la materia.

El diputado sostuvo que las bancadas de oposición concentraron sus esfuerzos en la discusión de la reforma electoral relacionada con la asignación de regidurías y diputaciones de representación proporcional, iniciativa que Morena ha denominado como la “Ley Agandalle”.

“Andaban más ocupados en la Ley Agandalle… buscando cómo se quedaban con el mayor número de regidurías plurinominales”.

Finalmente, Estrada señaló que el envío de la documentación busca que la gobernadora cuente con todos los elementos antes de emitir una postura pública sobre el tema, al insistir en que fueron los integrantes de las bancadas del PAN, PRI, MC y PVEM quienes desecharon la propuesta de blindaje electoral durante su análisis en comisión.