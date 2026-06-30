Declara Congreso válida la reforma electoral tras aval de 50 ayuntamientos

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El decreto obtuvo el respaldo de municipios que representan el 51.42 por ciento de la población del estado y será enviado al Ejecutivo para su publicación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado emitió la declaratoria constitucional de la reforma a la Constitución Política de Chihuahua en materia electoral, luego de confirmar que el decreto fue aprobado por la mayoría de los ayuntamientos de la entidad.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el Poder Legislativo realizó el cómputo de las votaciones remitidas por los municipios, con lo que acreditó el cumplimiento del procedimiento previsto en la Constitución local para validar modificaciones al texto constitucional.

“Se aprobó por 50 ayuntamientos que representan el 51.42 por ciento de la población del Estado.”

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El Congreso informó que la reforma recibió el respaldo de 50 ayuntamientos, los cuales concentran el 51.42 por ciento de la población estatal, porcentaje suficiente para cumplir con el requisito establecido en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado.

Los legisladores señalaron que el procedimiento constitucional fue desahogado conforme a la normatividad vigente, al obtenerse la aprobación de la mayoría de los municipios de Chihuahua.

Como parte del proceso legislativo, la declaratoria constitucional y el decreto serán remitidos al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo que entrarán en vigor las reformas en materia electoral.

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