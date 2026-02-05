Defiende Xóchitl Contreras la Torre Centinela y critica postura del alcalde sobre seguridad

Publicidad - LB2 -

La diputada afirma que la plataforma tecnológica fortalece la coordinación y da resultados en tiempo real.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por Ciudad Juárez, Xóchitl Contreras, cuestionó las recientes declaraciones del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar sobre la utilidad de la Torre Centinela, al considerar que descalificar este proyecto refleja una visión limitada sobre las herramientas actuales de seguridad pública.

La legisladora sostuvo que minimizar un esquema tecnológico de alcance estatal implica desconocer el funcionamiento de los modelos modernos de prevención y combate al delito, particularmente en una ciudad que enfrenta retos persistentes en materia de violencia.

- Publicidad - HP1

Contreras subrayó que la Plataforma Centinela no sustituye los mecanismos de coordinación, como las mesas de seguridad o la colaboración binacional, sino que los fortalece al integrar inteligencia, videovigilancia estratégica y capacidad de reacción inmediata, operando de manera permanente.

“La Plataforma Centinela no sustituye la coordinación, la fortalece, la profesionaliza y la vuelve efectiva en tiempo real”, afirmó.

La diputada señaló que, a diferencia de estrategias centradas en reuniones institucionales, Centinela funciona las 24 horas del día, con herramientas que permiten mejor identificación de generadores de violencia, apoyo a la investigación criminal y coordinación interinstitucional basada en datos.

En ese contexto, consideró que la seguridad pública requiere inversión, planeación y voluntad política, y no descalificaciones a proyectos que, dijo, ya muestran resultados en distintas regiones del estado.

Contreras también planteó que el debate debería enfocarse en fortalecer las capacidades municipales de prevención, tecnología y estrategia, en lugar de restar valor a instrumentos que forman parte de una política de seguridad más amplia.

Finalmente, reiteró que la seguridad de las y los juarenses debe abordarse con seriedad y responsabilidad, y llamó a respaldar las acciones que contribuyan a mejorar la respuesta institucional frente al delito, más allá de diferencias políticas o de origen de los proyectos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.