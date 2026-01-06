Cuestiona Maru Campos formas en acción contra Maduro y prioriza derechos humanos

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua afirmó que el daño al pueblo venezolano tras 25 años de régimen “ya era mucho”

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, consideró que el daño provocado al pueblo venezolano tras más de 25 años de régimen “ya era mucho”, aunque reprobó las formas en que se llevó a cabo la acción atribuida a autoridades de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro.

La mandataria estatal se refirió al tema al explicar su ausencia en la Comisión Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago), donde se fijó una postura institucional sobre dicho acontecimiento. Campos Galván precisó que los gobiernos estatales de oposición decidieron mantenerse al margen de ese posicionamiento.

“Como Gobierno de oposición, y al igual que Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, no estuvimos presentes en dicho posicionamiento”, explicó.

Campos Galván recordó que el principio de no intervención forma parte de la política exterior de México, pero sostuvo que, en este caso, las afectaciones al pueblo venezolano se han prolongado por más de dos décadas, con consecuencias graves para su población.

Si bien reconoció que “no fueron las mejores formas”, la gobernadora enfatizó que el debate debe centrarse en la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales, particularmente de la población afectada por el régimen venezolano.

“Creo que al final de cuentas lo primero es la dignidad de las personas y los derechos humanos”, expresó.

La titular del Ejecutivo estatal hizo referencia a la situación de presos políticos y de la población en general, al señalar que existen padecimientos derivados del limitado ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, lo que, afirmó, ha impedido a millones de personas desarrollar una vida en condiciones mínimas de bienestar.

Campos Galván subrayó que su postura se enfoca en la defensa de los derechos humanos, más allá de consideraciones ideológicas o diplomáticas, al tratarse de un tema que impacta directamente en la calidad de vida de la población venezolana.

