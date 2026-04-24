Crea Maru Campos comisión especial para investigar narcolaboratorio en Chihuahua

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La fiscal Wendy Chávez encabezará las indagatorias sobre el operativo en la sierra y la muerte de agentes.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció la creación de una comisión especial de investigación encabezada por la fiscal Wendy Chávez, para esclarecer los hechos relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

El anuncio se realizó tras la reunión sostenida con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que se acordó dar seguimiento puntual a las indagatorias sobre el operativo efectuado entre el 17 y el 19 de abril en la Sierra Tarahumara.

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La comisión tendrá como objetivo investigar lo ocurrido durante dichas acciones, incluyendo la muerte de dos personas identificadas como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como de dos elementos estatales.

“Se fortalecerá la comunicación con autoridades federales y se dará seguimiento puntual a las investigaciones”.

La mandataria estatal señaló que, debido a que el caso se encuentra en proceso, no emitirá mayores detalles, pero reiteró el compromiso de su administración para colaborar con instancias federales y esclarecer los hechos.

El caso ha generado atención a nivel nacional, particularmente por la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo, lo que ha abierto debate sobre los alcances de la cooperación internacional en materia de seguridad.

Campos Galván indicó que la creación de esta comisión busca garantizar una investigación integral y transparente, en coordinación con autoridades federales.

Asimismo, subrayó que el Gobierno del Estado continuará con las acciones contra la delincuencia organizada, mientras avanzan las indagatorias sobre este caso en la región serrana de Chihuahua.

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