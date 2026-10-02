Conquistan Mendieta y Sedano la Akáa 58K en Chihuahua by UTMB

La prueba reunió a corredores nacionales e internacionales en una ruta de 58 kilómetros por la Sierra Tarahumara.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Sierra Tarahumara fue escenario de la Akáa 58K, una de las seis distancias del Chihuahua by UTMB 2026, donde Jonatan Uriel Mendieta e Iris Sedano obtuvieron el primer lugar en las ramas varonil y femenil.
La competencia contempló un recorrido de 58 kilómetros y 2 mil 500 metros de desnivel positivo, con una ruta diseñada para exigir resistencia, preparación física y adaptación a las condiciones naturales de la región serrana.
En la rama varonil, Jonatan Uriel Mendieta, originario de Morelia, Michoacán, se colocó en la primera posición, seguido por César Arturo Flores, de Hidalgo del Parral, y Emmanuel Hernández, quien ocupó el tercer lugar.
En la categoría femenil, Iris Sedano, de Chihuahua capital, conquistó el primer sitio, mientras que Guadalupe García, de Oaxaca, terminó en segundo lugar y María Guadalupe Fregoso, de Jalisco, en la tercera posición.
El nombre de la prueba hace referencia a los akáa, huaraches tradicionales rarámuri, elemento representativo de los pueblos originarios de la región y vinculado históricamente con las carreras de larga distancia en la Sierra Tarahumara.
La Akáa 58K forma parte del Chihuahua by UTMB, encuentro internacional que en su edición 2026 reúne a corredores de 27 países y cuenta con la participación de 131 atletas rarámuri en sus diferentes distancias.
El evento es impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Festival Internacional de Turismo de Aventura, como parte de la estrategia para promover a la Sierra Tarahumara como destino de turismo de aventura y trail running.
El Chihuahua by UTMB 2026 continuará con sus distintas pruebas en la región, con participación de corredores nacionales e internacionales que recorren escenarios naturales y comunidades serranas.
Con este tipo de competencias, Chihuahua fortalece su proyección deportiva y turística, además de consolidar a la Sierra Tarahumara como sede de eventos de alcance internacional vinculados al trail running.
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