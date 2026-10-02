Conquistan Mendieta y Sedano la Akáa 58K en Chihuahua by UTMB

Publicidad - LB2 -

La prueba reunió a corredores nacionales e internacionales en una ruta de 58 kilómetros por la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Sierra Tarahumara fue escenario de la Akáa 58K, una de las seis distancias del Chihuahua by UTMB 2026, donde Jonatan Uriel Mendieta e Iris Sedano obtuvieron el primer lugar en las ramas varonil y femenil.

La competencia contempló un recorrido de 58 kilómetros y 2 mil 500 metros de desnivel positivo, con una ruta diseñada para exigir resistencia, preparación física y adaptación a las condiciones naturales de la región serrana.

- Publicidad - HP1

En la rama varonil, Jonatan Uriel Mendieta, originario de Morelia, Michoacán, se colocó en la primera posición, seguido por César Arturo Flores, de Hidalgo del Parral, y Emmanuel Hernández, quien ocupó el tercer lugar.

En la categoría femenil, Iris Sedano, de Chihuahua capital, conquistó el primer sitio, mientras que Guadalupe García, de Oaxaca, terminó en segundo lugar y María Guadalupe Fregoso, de Jalisco, en la tercera posición.

El nombre de la prueba hace referencia a los akáa, huaraches tradicionales rarámuri, elemento representativo de los pueblos originarios de la región y vinculado históricamente con las carreras de larga distancia en la Sierra Tarahumara.

La Akáa 58K forma parte del Chihuahua by UTMB, encuentro internacional que en su edición 2026 reúne a corredores de 27 países y cuenta con la participación de 131 atletas rarámuri en sus diferentes distancias.

El evento es impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Festival Internacional de Turismo de Aventura, como parte de la estrategia para promover a la Sierra Tarahumara como destino de turismo de aventura y trail running.

El Chihuahua by UTMB 2026 continuará con sus distintas pruebas en la región, con participación de corredores nacionales e internacionales que recorren escenarios naturales y comunidades serranas.

Con este tipo de competencias, Chihuahua fortalece su proyección deportiva y turística, además de consolidar a la Sierra Tarahumara como sede de eventos de alcance internacional vinculados al trail running.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.