Refuerza Estado vigilancia contra el dengue por temporada de lluvias

Instalan 869 ovitrampas en colonias de Juárez para monitorear la presencia del mosquito transmisor.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, reforzó las acciones de prevención y vigilancia contra el dengue en Ciudad Juárez, ante las condiciones generadas por la temporada de lluvias.
La responsable del Programa de Vectores y Zoonosis del Distrito 2 Juárez, Janeth Moncada, informó que se mantiene el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante la instalación de 869 ovitrampas en diferentes colonias de la ciudad.
Estos dispositivos permiten medir la presencia del vector y obtener muestras que posteriormente son sometidas a un proceso taxonómico, con el fin de determinar si se trata de mosquitos de importancia médica.
La Secretaría de Salud indicó que también se evalúa la susceptibilidad de los insectos a los productos utilizados para su control, conforme a los protocolos establecidos por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades.
Además del monitoreo, personal del área atiende reportes ciudadanos en puntos donde se detecta una alta presencia de mosquitos, para realizar revisiones e instalar trampas cuando es necesario.
Como parte de las acciones preventivas, se han llevado a cabo nebulizaciones y termonebulizaciones en varias colonias, con prioridad en sectores ubicados a lo largo del Río Bravo.
Entre las zonas atendidas se encuentran Riberas del Bravo, Sauzal, Águilas de Zaragoza, Franja Río, Fidel Velázquez, Altavista, Bellavista, Cuauhtémoc, Las Palomas, Arboleda y Parque Anitas, entre otras.
La dependencia estatal también realiza pláticas en escuelas, dirigidas a estudiantes y personal educativo, para informar sobre medidas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores y síntomas de alerta.
La Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar la limpieza en viviendas, patios y azoteas, así como en recipientes u objetos que puedan acumular agua, mediante la estrategia “lava, tapa, voltea y tira”.
La autoridad sanitaria recomendó estar atentos a síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, malestar general y salpullido; en caso de presentarlos, pidió acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.
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