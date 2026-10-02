Refuerza Estado vigilancia contra el dengue por temporada de lluvias

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Instalan 869 ovitrampas en colonias de Juárez para monitorear la presencia del mosquito transmisor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, reforzó las acciones de prevención y vigilancia contra el dengue en Ciudad Juárez, ante las condiciones generadas por la temporada de lluvias.

La responsable del Programa de Vectores y Zoonosis del Distrito 2 Juárez, Janeth Moncada, informó que se mantiene el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante la instalación de 869 ovitrampas en diferentes colonias de la ciudad.

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Estos dispositivos permiten medir la presencia del vector y obtener muestras que posteriormente son sometidas a un proceso taxonómico, con el fin de determinar si se trata de mosquitos de importancia médica.

La Secretaría de Salud indicó que también se evalúa la susceptibilidad de los insectos a los productos utilizados para su control, conforme a los protocolos establecidos por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades.

Además del monitoreo, personal del área atiende reportes ciudadanos en puntos donde se detecta una alta presencia de mosquitos, para realizar revisiones e instalar trampas cuando es necesario.

Como parte de las acciones preventivas, se han llevado a cabo nebulizaciones y termonebulizaciones en varias colonias, con prioridad en sectores ubicados a lo largo del Río Bravo.

Entre las zonas atendidas se encuentran Riberas del Bravo, Sauzal, Águilas de Zaragoza, Franja Río, Fidel Velázquez, Altavista, Bellavista, Cuauhtémoc, Las Palomas, Arboleda y Parque Anitas, entre otras.

La dependencia estatal también realiza pláticas en escuelas, dirigidas a estudiantes y personal educativo, para informar sobre medidas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores y síntomas de alerta.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar la limpieza en viviendas, patios y azoteas, así como en recipientes u objetos que puedan acumular agua, mediante la estrategia “lava, tapa, voltea y tira”.

La autoridad sanitaria recomendó estar atentos a síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, malestar general y salpullido; en caso de presentarlos, pidió acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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