Reforesta Estado parque de Valle de Oriente con 70 árboles

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Desarrollo Rural atendió una solicitud vecinal para mejorar un área verde del fraccionamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, realizó una jornada de reforestación en el parque del fraccionamiento Valle de Oriente, donde fueron plantados 70 árboles de ornato, sombra y frutales.

La intervención se llevó a cabo como parte de las acciones estatales orientadas al mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos destinados a la convivencia comunitaria.

- Publicidad - HP1

Los trabajos respondieron a una solicitud presentada por el comité de vecinos del fraccionamiento, cuyos integrantes plantearon la necesidad de mejorar las condiciones del parque mediante la incorporación de nueva vegetación.

El enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Miguel Núñez, informó que estas acciones forman parte de la atención permanente que brinda la dependencia en Ciudad Juárez.

La jornada fue realizada mediante la Brigada de Prevención Norte, que atiende solicitudes ciudadanas relacionadas con el mejoramiento de espacios comunitarios.

Entre los servicios de la brigada se encuentran labores de deshierbe, limpieza y reforestación, las cuales pueden llevarse a cabo en parques públicos, instituciones educativas y otros espacios que requieran intervención.

La dependencia estatal indicó que este tipo de acciones busca fortalecer la atención directa a las comunidades y contribuir al cuidado de áreas verdes en distintos sectores de la ciudad.

Con la plantación de los 70 árboles, el parque de Valle de Oriente contará con nueva vegetación para generar sombra, mejorar el entorno y favorecer el uso del espacio por parte de las familias del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.