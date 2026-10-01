Brinda Estado más de 2 mil sesiones de radioterapia a pacientes con cáncer de mama

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La Secretaría de Salud reportó 2 mil 272 sesiones con acelerador lineal y llamó a reforzar la detección temprana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud informó que, en lo que va de 2026, se han brindado más de 2 mil 272 sesiones de radioterapia con el acelerador lineal del Centro Estatal de Cancerología a pacientes con cáncer de mama.

La dependencia dio a conocer estas cifras en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se conmemora durante octubre, con el objetivo de promover la detección temprana y el acceso oportuno a valoración médica.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, los tratamientos aplicados mediante el acelerador lineal han beneficiado a 126 pacientes, mientras que el programa MediChihuahua reportó 170 ingresos relacionados con este padecimiento.

Con corte a la semana epidemiológica 37 de 2026, en Chihuahua se han registrado mil 496 casos nuevos de cáncer de mama. En 2024 se reportaron mil 419 casos y durante 2025 se contabilizaron 2 mil 122.

La capital del estado concentra 877 registros, seguida de Ciudad Juárez, con 484. También se reportaron casos en Cuauhtémoc, con 34; Hidalgo del Parral, con 20; Delicias, con 17, y Nuevo Casas Grandes, con 13.

Por grupo de edad, el mayor número de casos corresponde a personas de 50 a 59 años, con 498 registros, seguido del grupo de 25 a 44 años, con 360 casos.

En personas de 65 años y más se reportaron 280 casos; en el grupo de 60 a 64 años, 181, y en el de 45 a 49 años, 158.

La dependencia estatal informó además que se registraron 15 casos en personas de 20 a 24 años y cuatro en el grupo de 15 a 19 años, mientras que durante este periodo no se reportaron casos en menores de 15 años.

La Secretaría de Salud señaló que la detección en etapas tempranas permite realizar estudios oportunos, establecer un diagnóstico e iniciar tratamiento cuando sea necesario.

La dependencia recomendó prestar atención a signos como bultos o endurecimiento en la mama, cambios en el tamaño o forma, alteraciones en la piel, hundimiento del pezón o secreciones inusuales.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, la Secretaría de Salud llamó a acudir a una unidad médica y no postergar la valoración profesional.

Durante octubre, la dependencia reforzará las acciones de información y sensibilización sobre el cáncer de mama, así como la orientación a mujeres para identificar cambios en su cuerpo y solicitar atención médica oportuna.

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