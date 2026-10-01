Rehabilita Gobierno del Estado más de 120 kilómetros de caminos rurales en Guadalupe

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La Secretaría de Desarrollo Rural destinó 200 horas de maquinaria para mejorar caminos rurales y accesos a zonas de cosecha.

Guadalupe, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inició la rehabilitación de más de 120 kilómetros de caminos rurales en el municipio de Guadalupe, como parte del Programa de Maquinaria Rural 2026.

Los trabajos son realizados a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el propósito de mejorar las condiciones de traslado para familias de comunidades rurales de la región.

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Para estas labores, la dependencia estatal destinó 200 horas de servicio de maquinaria, que serán utilizadas en la reparación y acondicionamiento de caminos rurales, vecinales, de comunicación, de operación y de acceso a zonas de cosecha.

El enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Miguel Núñez, explicó que la intervención permitirá mejorar las condiciones de las vías utilizadas diariamente por habitantes de las comunidades rurales.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos también facilitarán el traslado de personas y productos, reducirán tiempos de recorrido y favorecerán las actividades económicas del municipio.

Con esta nueva asignación, el Gobierno del Estado acumula más de 600 horas de servicio de maquinaria destinadas al municipio de Guadalupe, enfocadas en infraestructura vial rural.

Núñez señaló que las acciones forman parte de la atención que la Secretaría de Desarrollo Rural brinda a los municipios de Chihuahua mediante el mantenimiento y rehabilitación de caminos.

La dependencia estatal reiteró que continuará con los trabajos de conservación y mejoramiento de caminos rurales, en beneficio de las familias que habitan y trabajan en el sector rural de Guadalupe.

Con la rehabilitación de más de 120 kilómetros, el Gobierno del Estado busca fortalecer la conectividad interna del municipio y apoyar las actividades productivas en las comunidades rurales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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