Promueve Estado hábitos saludables para un envejecimiento activo

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Salud llamó a personas mayores de 60 años a mantener actividad física, revisiones médicas y vínculos sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, invitó a las personas mayores de 60 años a adoptar hábitos saludables que favorezcan un envejecimiento activo, autónomo y con mejor calidad de vida.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, la dependencia destacó la importancia de reconocer las contribuciones de las personas mayores y promover su bienestar físico, mental y social.

- Publicidad - HP1

La geriatra Luisa Fernanda Solís, del Distrito 2 Juárez, señaló que durante esta etapa es fundamental mantenerse físicamente activo, mediante actividades como caminar, correr o realizar ejercicios de fuerza, de acuerdo con las condiciones de cada persona.

La especialista también recomendó cuidar la alimentación, mantener la mente activa mediante lectura, música, aprendizaje y pasatiempos, así como fortalecer los vínculos personales y familiares.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estas acciones contribuyen a preservar la autonomía y prevenir condiciones que pueden afectar la calidad de vida durante la vejez.

Solís llamó a no esperar a que aparezca una enfermedad para acudir al médico, y recomendó realizar revisiones preventivas de audición, vista y factores de riesgo como obesidad e hipertensión.

La dependencia estatal señaló que la atención preventiva permite detectar oportunamente padecimientos y establecer medidas de cuidado antes de que se presenten complicaciones.

En México, se estima que existen más de 17 millones de personas adultas mayores, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, y para 2050 se prevé que más del 20 por ciento de la población tendrá 60 años o más.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reiteró su compromiso con la atención de este sector mediante valoraciones gerontológicas integrales, tamizajes, detecciones y acciones de promoción de la salud en distintos centros de salud.

La dependencia indicó que continuará impulsando medidas preventivas y de orientación para favorecer un envejecimiento saludable, activo y digno entre las personas mayores de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.