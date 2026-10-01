Impulsa Estado a empresas chihuahuenses para Expo Wiretech 2026

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SIDE apoyará a 10 compañías del sector eléctrico y de arneses con acreditaciones y espacio de exhibición sin costo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, en coordinación con Canacintra Juárez y México Assembly Wiretech, presentó la edición 2026 de Expo Wiretech y formalizó una alianza estratégica para apoyar la participación de empresas chihuahuenses en ese foro especializado.

La iniciativa contempla respaldar a 10 compañías del sector eléctrico y de arneses, mediante acreditaciones y un espacio de exhibición compartido sin costo para las empresas seleccionadas.

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Expo Wiretech 2026 se realizará los días 4 y 5 de noviembre en León, Guanajuato, como plataforma de exhibición e innovación para la industria de arneses eléctricos, automatización, electrónica y manufactura.

De acuerdo con la SIDE, la coordinación con el sector privado busca insertar a la proveeduría local en cadenas globales de valor y fortalecer la competitividad regional.

La jefa del Departamento de Industria de la dependencia estatal, Karla Romero, invitó a proveedores de Ciudad Juárez y del resto de Chihuahua a integrarse a la comitiva estatal que asistirá al evento.

“Queremos hacer una invitación a los proveedores de Ciudad Juárez y de la entidad que quieran participar en Wiretech en la ciudad de León. Estamos con las puertas abiertas, vamos a ofrecer un stand compartido, es decir, les vamos a pagar el gafete y ya está cubierto el uso de suelo”, afirmó.

Las empresas participantes tendrán acceso gratuito a encuentros de negocios B2B con grandes compañías tractoras del ramo automotriz y electrónico.

Durante el evento se atenderá demanda de insumos como cableado, conectores, terminales, empaques, encintado, automatización, maquinados y componentes electrónicos, áreas vinculadas con la proveeduría del sector de arneses.

El presidente de México Assembly y Wiretech, Jesús Duarte, destacó el posicionamiento de México en la manufactura de arneses y la importancia de mantener el acompañamiento técnico a proveedores.

“México se ha posicionado a nivel mundial en el segundo país en la fabricación de arneses, pero no por eso podemos dejarlo a la aventura; necesitamos seguir con el apoyo y la innovación para ellos”, puntualizó.

Para acceder al apoyo del stand compartido, las empresas deberán estar registradas al 100 por ciento en el estado de Chihuahua, pertenecer al sector eléctrico o de arneses y contar con agenda de trabajo o disponibilidad para atender encuentros de negocios.

El registro estará disponible hasta el 22 de octubre en las oficinas de la SIDE, ubicadas en el segundo piso del edificio de Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

En la presentación también participaron el presidente de Canacintra Juárez, Carlos Noé, y la directora general de Desarrollo Económico del Municipio de Juárez, Tania Maldonado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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