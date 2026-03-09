Conmemora Xóchitl Contreras el Día Internacional de la Mujer con encuentro en el Distrito 5

Publicidad - LB2 -

Diputada organiza desayuno-conferencia para promover información sobre prevención del acoso y abuso sexual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Xóchitl Contreras realizó un desayuno-conferencia con mujeres del Distrito 5 de Ciudad Juárez, donde se abordaron temas relacionados con la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar de las mujeres.

Durante el encuentro se impartieron pláticas enfocadas en la identificación del acoso y hostigamiento sexual, así como en la prevención del abuso sexual en la infancia y la adolescencia, actividades que se desarrollaron con el apoyo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

El evento reunió a decenas de mujeres del distrito, quienes participaron en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias orientado a fortalecer la información y la conciencia sobre problemáticas que afectan a mujeres y niñas.

“Más allá de una fecha, el 8 de marzo es una oportunidad para escuchar a las mujeres, generar espacios de información y seguir impulsando acciones que fortalezcan su seguridad, sus derechos y su bienestar”, expresó la legisladora.

Como parte de la actividad, la diputada ofreció un desayuno para las asistentes y entregó flores a las mujeres presentes, como un gesto de reconocimiento por su participación y por su papel en la vida social y comunitaria.

La legisladora señaló que estos encuentros forman parte de su trabajo territorial en el distrito, con recorridos en colonias y actividades dirigidas a acercar información y servicios a las familias.

Finalmente, Contreras reiteró su compromiso de mantener un trabajo cercano con la ciudadanía y continuar promoviendo acciones que contribuyan al fortalecimiento de las mujeres y sus comunidades en Ciudad Juárez.

