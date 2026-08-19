Llevan Bonilla y Soto Universidad de las Mujeres a Meoqui

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El convenio permitirá a mujeres de Meoqui acceder a programas educativos y becas de hasta 70 por ciento.

Meoqui, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y la presidenta municipal de Meoqui, Miriam Soto, firmaron un convenio para llevar a este municipio la Universidad de las Mujeres, programa orientado a ampliar oportunidades de profesionalización, independencia económica y desarrollo para mujeres.

Con este acuerdo, mujeres de Meoqui podrán acceder a la oferta educativa del programa, así como a becas de hasta el 65 y 70 por ciento, además de recibir acompañamiento para continuar o retomar sus estudios.

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Durante la firma del convenio, Bonilla señaló que la expansión de este modelo permite que una política pública impulsada desde Chihuahua Capital genere oportunidades para mujeres de otras regiones del estado.

“Esta puerta también se está abriendo para ustedes. Atrévanse a cruzarla. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para aprender algo nuevo o para cumplir aquel sueño que alguna vez tuvieron que dejar pendiente”, expresó.

El alcalde de Chihuahua indicó que la Universidad de las Mujeres no se limita a ofrecer licenciaturas, maestrías y especialidades, sino que busca proporcionar herramientas para que las mujeres accedan a mejores ingresos, fortalezcan su independencia y construyan nuevas oportunidades para ellas y sus familias.

A partir del convenio, el Gobierno Municipal de Chihuahua acompañará a Meoqui en la implementación del programa y facilitará la vinculación con la Organización Mundial de Alfabetización, mientras que el municipio dará seguimiento a las inscripciones y promoverá la oferta educativa entre mujeres de la región.

La alcaldesa Miriam Soto agradeció al Gobierno Municipal de Chihuahua por abrir el programa a las mujeres de Meoqui y las invitó a aprovechar esta oportunidad para continuar su preparación académica.

Edgar José Piñón Domínguez, representante de la Organización Mundial de Alfabetización en México, destacó la variedad de opciones académicas disponibles y la posibilidad de otorgar becas de hasta el 65 y 70 por ciento.

Con la incorporación de Meoqui, la Universidad de las Mujeres amplía su alcance fuera de Chihuahua Capital y comparte con otros municipios un modelo enfocado en generar mayores oportunidades mediante la educación y la profesionalización.

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