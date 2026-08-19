Repara JMAS fuga de agua potable sobre la avenida De las Torres

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La fuga fue localizada en una tubería principal de 12 pulgadas; autoridades pidieron manejar con precaución en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó trabajos de reparación de una fuga de agua potable localizada sobre la avenida De las Torres, en el tramo comprendido entre la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Sorgo.

De acuerdo con personal del Departamento de Agua Potable de la descentralizada, la intervención se llevó a cabo en una tubería de 12 pulgadas que forma parte de la red general de distribución.

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El ingeniero Jorge Guerrero informó que las labores se realizaron sobre los carriles de extrema derecha de la avenida De las Torres, donde cuadrillas de la JMAS trabajaron en la localización y reparación de la falla.

“Estamos sobre los carriles de extrema derecha de la avenida De las Torres. Estamos reparando una fuga de 12 pulgadas y estamos por terminar los trabajos”, expresó.

Durante la excavación, el personal detectó que la fuga no se encontraba en la toma del parque, como se había reportado inicialmente, sino en la tubería principal. Una vez ubicada la falla, se procedió a realizar la reparación mediante un empalme.

La JMAS informó que, al concluir las labores de la cuadrilla de agua potable, el Departamento de Bacheo realizará los trabajos correspondientes para reparar el pavimento en el área intervenida.

La dependencia pidió a los automovilistas que circulan por la avenida De las Torres manejar con precaución, debido a que en la zona permanece personal operativo y maquinaria.

“Si vienen por el rumbo de la Francisco Villarreal Torres pudieran optar por la segunda salida antes de llegar al semáforo de la calle Sorgo. Si vienen por los carriles de extrema derecha de la J. Clouthier, hay una desviación hacia la calle Torre de San Juan, para incorporarse más adelante a la avenida De las Torres”, explicó.

La Junta de Agua y Saneamiento reiteró que estas acciones forman parte de la atención a fugas en la red de agua potable, con el objetivo de mantener en operación la infraestructura hidráulica y reducir afectaciones al servicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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