Falsa supuesta ley de residencia por siete años para inmigrantes en Estados Unidos

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Es falso que una nueva ley otorgue residencia a inmigrantes con siete años en EE.UU. desde el 1 de septiembre; se trata de una propuesta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un mensaje difundido en redes sociales asegura que el Congreso de Estados Unidos aprobó y el presidente firmó una nueva ley denominada “programa de residencia por integración comunitaria”, que supuestamente permitirá desde el 1 de septiembre a inmigrantes con más de siete años de permanencia continua solicitar la residencia permanente. La afirmación mezcla elementos de una iniciativa legislativa real con datos falsos sobre su aprobación y entrada en vigor.

La propuesta que probablemente dio origen a la versión viral es la Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929, impulsada por el senador demócrata por California Alex Padilla. El 27 de julio de 2026, su oficina informó que el legislador renovó su llamado para que el Congreso apruebe la iniciativa, lo que confirma que en esa fecha todavía era una propuesta y no una ley vigente.

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El proyecto plantea modificar la llamada disposición de Registry de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para que una persona pueda cumplir el requisito temporal si ingresó a Estados Unidos al menos siete años antes de presentar su solicitud. El propio texto legislativo establece además que esa modificación entraría en vigor 60 días después de que la iniciativa fuera promulgada como ley; no fija el 1 de septiembre de 2026 como fecha automática de inicio.

La oficina de Padilla calcula que la propuesta podría abrir una vía hacia la residencia permanente para más de ocho millones de personas, entre ellas beneficiarios de TPS, hijos de titulares de visas de largo plazo, trabajadores esenciales y determinados profesionistas. Sin embargo, su comunicado señala expresamente que los interesados tendrían que haber vivido continuamente al menos siete años en Estados Unidos, no tener antecedentes penales y satisfacer los demás requisitos vigentes para recibir una tarjeta de residencia.

Actualmente, la norma de Registry sí existe, pero funciona de manera muy distinta a lo descrito en el video o mensaje viral. USCIS establece que una persona que busque ajustar su estatus mediante esa disposición debe haber ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972, haber mantenido residencia continua desde entonces, encontrarse físicamente en el país, demostrar buen carácter moral y cumplir los requisitos correspondientes de admisibilidad. Esa fecha fue establecida mediante la reforma migratoria de 1986 y continúa siendo el criterio vigente.

También es incorrecto presentar el supuesto beneficio como un trámite ya abierto que comenzará a recibir “millones de solicitudes” el 1 de septiembre. En la información oficial consultada de USCIS no aparece un programa denominado “residencia por integración comunitaria”, ni se anuncia un periodo de solicitudes con esas características. Por el contrario, USCIS continúa explicando que cada categoría de residencia permanente tiene requisitos de elegibilidad y procedimientos específicos.

La confusión puede aumentar porque sí existe un cambio migratorio federal con una fecha cercana en septiembre de 2026, pero se refiere a otro asunto. USCIS anunció el 18 de agosto que nuevas directrices sobre la evaluación de inadmisibilidad por carga pública entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2026 para determinadas solicitudes de ajuste de estatus. Esa modificación no crea una residencia automática por siete años de permanencia en Estados Unidos.

La Cámara de Representantes también cuenta con una propuesta relacionada con el Registry. La congresista Zoe Lofgren y otros legisladores reintrodujeron en 2025 la iniciativa H.R. 4696 para actualizar esta figura migratoria. La propia comunicación de su oficina la describe como un proyecto de ley, no como una norma promulgada, y señala que busca ampliar la posibilidad de solicitar residencia a inmigrantes con una presencia prolongada en el país.

Por ello, una persona que haya vivido siete años en Estados Unidos no adquiere actualmente, por ese solo hecho, derecho a solicitar una green card bajo la propuesta de Padilla. Tampoco existe evidencia oficial de que el Congreso haya aprobado y el presidente firmado una ley con el nombre “programa de residencia por integración comunitaria”, ni de que vaya a comenzar a operar el 1 de septiembre de 2026.

VEREDICTO: FALSO

La publicación presenta como ley vigente una iniciativa legislativa que no ha sido promulgada. Es cierto que existe una propuesta para actualizar el Registry y utilizar siete años de residencia continua como criterio temporal, pero las fuentes oficiales la siguen describiendo como un proyecto pendiente. Además, el texto del proyecto señala que, en caso de convertirse en ley, los cambios entrarían en vigor 60 días después de su promulgación, no el 1 de septiembre.

Referencias

Senador Alex Padilla — comunicado del 27 de julio de 2026 sobre la propuesta de reforma del Registry.

Texto oficial de la propuesta Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929.

USCIS — requisitos vigentes de residencia permanente mediante Registry.

Congresista Zoe Lofgren — información sobre H.R. 4696.

USCIS — actualización sobre la regla de carga pública que entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.