Encabeza Marco Bonilla preferencias para candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua

Encuesta de Massive Caller lo ubica con más del 50 % de apoyo entre perfiles panistas rumbo a la contienda estatal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, encabeza las preferencias como posible candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua, de acuerdo con una medición realizada en marzo de 2026.

El estudio plantea a los encuestados la pregunta sobre quién les gustaría que fuera el candidato del PAN a gobernador, escenario en el que Bonilla obtiene 53.1 por ciento de las preferencias, colocándose con una amplia ventaja frente a otros perfiles del partido.

En segundo lugar aparece Daniela Álvarez con 13.1 por ciento, seguida por Alberto Valenciano con 10.8 por ciento, Mario Vázquez con 5.4 por ciento y Carlos Olson con 2.3 por ciento.

La encuesta también indica que 6.2 por ciento de los participantes mencionó a otro perfil, mientras que 9.1 por ciento señaló no tener una opinión definida sobre quién debería representar al PAN en la contienda por el gobierno estatal.

Los resultados de la medición ubican a Marco Bonilla como el perfil mejor posicionado dentro del panismo de cara al proceso interno para definir la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en los próximos procesos electorales.

