febrero 13, 2026 | 13:10
Develan Marco Bonilla y Julio César Chávez monumento en el Polideportivo de Chihuahua

Chihuahua

POR Redacción ADN / Agencias
Homenaje reconoce trayectoria del campeón y promueve impulso al boxeo local.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla, acompañado por la leyenda del boxeo Julio César Chávez y el promotor deportivo Fidel Villanueva, encabezó la develación de un busto en honor al campeón mexicano en el Polideportivo de la ciudad, en un evento que reunió a familias, jóvenes deportistas y entrenadores.

Durante su mensaje, el edil destacó que la trayectoria del exboxeador representa disciplina, carácter y superación, al recordar que su historia comenzó desde condiciones adversas hasta convertirse en campeón mundial.

“Así se forjan las leyendas y así queremos que aquí, en este Polideportivo, nazcan nuevas leyendas chihuahuenses y mexicanas”.

El alcalde informó que el Municipio firmó un convenio con el Comité Olímpico Mexicano para fortalecer la preparación de boxeadores locales y reiteró la meta de posicionar talento chihuahuense rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese contexto, recordó la implementación del programa Meta Olímpica Chihuahua 2028, orientado a financiar el ciclo de preparación de atletas ante la desaparición de fondos federales destinados al deporte.

Por su parte, Julio César Chávez agradeció el homenaje y dirigió un mensaje a jóvenes deportistas, al señalar que el éxito es resultado de esfuerzo, disciplina y perseverancia, además de compartir que su carrera estuvo marcada por retos y obstáculos.

“No fue fácil; hubo caídas y obstáculos, pero la meta siempre fue clara”.

El promotor deportivo Fidel Villanueva destacó que la asociación Anapromex continúa impulsando el deporte en la entidad y agradeció el respaldo del Gobierno Municipal para realizar este reconocimiento al campeón.

El evento forma parte de las estrategias municipales para fomentar la actividad física y consolidar al Polideportivo como un espacio de formación y desarrollo de nuevas generaciones de atletas en la capital del estado.

