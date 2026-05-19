Conquista Arsenal la Premier League tras 22 años sin título

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Los Gunners aseguraron el campeonato luego del empate del Manchester City ante Bournemouth.

Londres (ADN/Arturo Hernández) – El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League 2025-2026 luego del empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth en la jornada 37 del futbol inglés.

El resultado dejó sin posibilidades matemáticas al equipo dirigido por Pep Guardiola, permitiendo que los Gunners aseguraran el liderato con 82 puntos, cuatro más que el City, cuando resta solo una fecha por disputarse.

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Con ello, el conjunto londinense puso fin a una sequía de 22 años sin conquistar la liga inglesa.

El Arsenal no obtenía el título de la Premier League desde la temporada 2003-2004, cuando el equipo dirigido por Arsène Wenger consiguió el histórico campeonato invicto conocido como “Los Invencibles”.

El equipo comandado por Mikel Arteta llegó a la última jornada con ventaja tras vencer 1-0 al Burnley en el Emirates Stadium, resultado que obligaba al Manchester City a ganar para mantenerse con opciones.

Sin embargo, el Bournemouth consiguió rescatar un empate que definió el campeonato a favor del Arsenal.

La coronación llega después de tres temporadas consecutivas en las que el club londinense terminó como subcampeón.

La obtención del título desató celebraciones entre la afición en el norte de Londres y consolidó el proyecto deportivo encabezado por Arteta.

Además del campeonato local, Arsenal aún mantiene la posibilidad de cerrar la temporada con un doblete histórico.

El próximo 30 de mayo enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League que se disputará en el Puskás Arena de Budapest.

Los Gunners buscarán conquistar la primera Champions League de su historia y completar una de las temporadas más exitosas del club en la era moderna.

El título de la Premier League representa el primer campeonato liguero del Arsenal desde hace más de dos décadas y marca el regreso del club a la cima del futbol inglés.

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