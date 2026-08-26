Capacita Estado a ganaderos contra el Gusano Barrenador en la zona norte

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La jornada reunió a cerca de 170 productores, estudiantes y docentes en Práxedis G. Guerrero.

Práxedis G. Guerrero, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, llevó a cabo una capacitación dirigida a productores ganaderos de la región fronteriza para prevenir y atender posibles casos de Gusano Barrenador del Ganado.

La jornada se realizó en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, asociaciones ganaderas y los municipios de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe, como parte de las acciones preventivas para proteger la sanidad animal en la zona norte del estado.

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La capacitación tuvo como sede las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Práxedis G. Guerrero, donde se reunieron cerca de 170 personas, entre productores, estudiantes y docentes de la UACJ.

Durante los talleres, las y los asistentes recibieron información sobre el panorama actual de la plaga, así como herramientas, protocolos y medidas preventivas que deben aplicarse para reducir riesgos en los hatos ganaderos.

Miguel Núñez, enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, explicó la situación que guarda el Gusano Barrenador del Ganado en Chihuahua y a nivel nacional, además de detallar las acciones que deben implementarse ante la detección de un caso sospechoso o confirmado.

Entre las medidas expuestas se encuentra la realización de barridos en la zona una vez confirmado un caso positivo, así como la aplicación de tratamientos a los animales ubicados dentro de un área perifocal de 20 kilómetros alrededor del punto de detección.

También se abordaron los lineamientos para la movilización de ganado que haya convivido con un animal infectado, con el propósito de evitar la dispersión de la plaga y reducir riesgos para la producción pecuaria.

El funcionario llamó a los ganaderos a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, a fin de que las autoridades puedan activar de manera oportuna los protocolos correspondientes y contener posibles afectaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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