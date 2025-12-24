Beneficia Coesvi a más de 2 mil personas con programa de mejoramiento de vivienda en 2025

Publicidad - LB2 -

La estrategia estatal alcanzó 19 municipios con una inversión superior a los 10.2 millones de pesos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) informó que durante 2025 el Programa de Mejoramiento de Vivienda benefició de manera directa a 2 mil 160 personas en 19 municipios del estado, como parte de las acciones para fortalecer las condiciones habitacionales y el patrimonio familiar.

De acuerdo con la dependencia, en este periodo se realizaron 640 acciones de mejoramiento de vivienda, enfocadas en atender necesidades básicas de seguridad y funcionalidad en los hogares de las familias beneficiadas.

“Esta iniciativa busca fortalecer las condiciones de los hogares y proteger el patrimonio de las familias chihuahuenses, mediante apoyos accesibles y de impacto directo”, señaló el director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez.

Las y los beneficiarios pertenecen a los municipios de Juárez, Chihuahua, Santa Isabel, Cuauhtémoc, San Francisco de Borja, Hidalgo del Parral, Meoqui, Rosales, Camargo, San Francisco de Conchos, Maguarichi, Balleza, Valle de Zaragoza, Delicias, La Cruz, Julimes, Ojinaga, Jiménez y Aldama, lo que refleja una cobertura estatal amplia.

Para la ejecución del programa se destinó una inversión total de 10 millones 210 mil pesos, con la entrega de materiales básicos como cemento, block, lámina, polín, varilla, boilers solares y piso cerámico, orientados a mejorar la calidad de vida de las familias.

La Coesvi destacó que el programa opera bajo un esquema financiero accesible, que permite a las personas beneficiarias aportar un enganche del 15 por ciento y cubrir el resto del apoyo en 18 meses sin intereses, sin generar una carga significativa a la economía familiar.

Finalmente, el organismo estatal señaló que la recuperación de recursos es un componente clave de la estrategia, ya que permitirá ampliar el número de familias beneficiadas en 2026, dando continuidad a la política pública de apoyo a la vivienda en el estado.

