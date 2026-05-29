Atiende Estado desplazamiento forzado interno con apoyo de organizaciones civiles

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Autoridades y organismos defensores de derechos humanos analizaron estrategias para fortalecer la atención a personas desplazadas en Chihuahua.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado sostuvo una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos para fortalecer las acciones de atención al fenómeno del desplazamiento forzado interno en Chihuahua.

La reunión fue encabezada por la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, quien coordinó los trabajos con representantes de organizaciones locales, nacionales e internacionales especializadas en la defensa de derechos humanos.

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Durante el encuentro se analizaron los principales retos que enfrentan las personas desplazadas dentro del territorio estatal, así como las alternativas de coordinación institucional para brindar apoyo y acompañamiento a quienes se encuentran en esta situación.

Las organizaciones participantes forman parte de una red con presencia en 23 estados del país, lo que permitió intercambiar experiencias y propuestas relacionadas con la atención integral de este fenómeno.

En la jornada también fueron presentados los resultados y hallazgos de la Misión Civil de Observación (MCO) en Chihuahua, iniciativa que documenta condiciones y problemáticas vinculadas con el desplazamiento forzado interno.

A partir de este diagnóstico, autoridades y representantes de la sociedad civil generaron propuestas de trabajo conjunto orientadas a fortalecer mecanismos de atención, protección y acceso a derechos para las personas afectadas.

La administración estatal informó que, mediante la coordinación entre distintas dependencias gubernamentales y organismos especializados, se mantiene el acompañamiento a quienes requieren apoyo derivado de situaciones de desplazamiento.

Las autoridades señalaron que la colaboración con organizaciones de la sociedad civil constituye una herramienta fundamental para mejorar las estrategias de atención y diseñar acciones que respondan a las necesidades de las comunidades afectadas por este fenómeno en distintas regiones de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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