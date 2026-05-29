Atiende Estado desplazamiento forzado interno con apoyo de organizaciones civiles

Autoridades y organismos defensores de derechos humanos analizaron estrategias para fortalecer la atención a personas desplazadas en Chihuahua.
Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado sostuvo una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos para fortalecer las acciones de atención al fenómeno del desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
La reunión fue encabezada por la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, quien coordinó los trabajos con representantes de organizaciones locales, nacionales e internacionales especializadas en la defensa de derechos humanos.
Durante el encuentro se analizaron los principales retos que enfrentan las personas desplazadas dentro del territorio estatal, así como las alternativas de coordinación institucional para brindar apoyo y acompañamiento a quienes se encuentran en esta situación.
Las organizaciones participantes forman parte de una red con presencia en 23 estados del país, lo que permitió intercambiar experiencias y propuestas relacionadas con la atención integral de este fenómeno.
En la jornada también fueron presentados los resultados y hallazgos de la Misión Civil de Observación (MCO) en Chihuahua, iniciativa que documenta condiciones y problemáticas vinculadas con el desplazamiento forzado interno.
A partir de este diagnóstico, autoridades y representantes de la sociedad civil generaron propuestas de trabajo conjunto orientadas a fortalecer mecanismos de atención, protección y acceso a derechos para las personas afectadas.
La administración estatal informó que, mediante la coordinación entre distintas dependencias gubernamentales y organismos especializados, se mantiene el acompañamiento a quienes requieren apoyo derivado de situaciones de desplazamiento.
Las autoridades señalaron que la colaboración con organizaciones de la sociedad civil constituye una herramienta fundamental para mejorar las estrategias de atención y diseñar acciones que respondan a las necesidades de las comunidades afectadas por este fenómeno en distintas regiones de Chihuahua.
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