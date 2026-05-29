Realiza Estado picnic formativo con niñas y niños del Centro Comunitario Concordia

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La actividad promovió sana convivencia, prevención de violencia y hábitos saludables entre menores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó una jornada de “Viernes de Picnic” con niñas y niños del Centro Comunitario Concordia, como parte de las acciones para fomentar la sana convivencia y prevenir la violencia.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, con la participación de 40 menores provenientes de distintas colonias atendidas por los centros comunitarios.

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Durante la jornada, las y los asistentes desayunaron en el comedor del Parque Central, donde recibieron un menú balanceado y nutritivo alineado con la estrategia NutriChihuahua, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.

Además, participaron en un taller interactivo impartido por terapeutas de la dependencia, orientado a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la convivencia positiva.

Posteriormente, las niñas y niños recorrieron distintas áreas del recinto, convivieron al aire libre y disfrutaron de las fuentes danzarinas como parte de las actividades recreativas.

La titular de la dependencia, Austria Galindo, destacó la importancia de impulsar espacios que contribuyan al desarrollo integral y bienestar de la niñez juarense.

A través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y programas como “Viernes de Picnic”, el Gobierno del Estado busca fortalecer la convivencia, promover hábitos saludables y ampliar las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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