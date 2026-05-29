Abre SDR convocatoria para impulsar misiones comerciales del sector agroindustrial

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Productores y emprendedores rurales podrán acceder a apoyos de hasta 25 mil pesos para fortalecer proyectos y ampliar mercados.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) abrió la convocatoria de Apoyo para Misiones Comerciales, dirigida a personas vinculadas con actividades del sector rural y agroindustrial de Chihuahua interesadas en fortalecer sus proyectos productivos y ampliar oportunidades de negocio.

La estrategia está enfocada en participantes de los sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, con el propósito de elevar la competitividad e impulsar el valor agregado de productos y subproductos del sector primario.

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El esquema contempla apoyos económicos para la participación en encuentros de promoción comercial y de negocios, además de capacitación especializada y asesoría técnica orientada al fortalecimiento de agronegocios.

Entre los temas que podrán desarrollarse mediante estas acciones destacan la transformación de productos del campo, la formulación y estructuración de proyectos de inversión, así como aspectos legales, ecológicos, fiscales y financieros relacionados con la actividad productiva.

Asimismo, la convocatoria busca promover estrategias de exportación e impulsar la incorporación de productores y empresas rurales a nuevos espacios de comercialización tanto nacionales como internacionales.

Los apoyos económicos serán de hasta 15 mil pesos por persona para misiones comerciales dentro del país y de hasta 25 mil pesos para actividades en el extranjero, de acuerdo con las reglas de operación del programa.

Las solicitudes podrán presentarse desde la publicación de la convocatoria y hasta el próximo 30 de junio de 2026, o antes en caso de agotarse los recursos disponibles.

La recepción de documentos se realizará en la Dirección de Agronegocios de la SDR, ubicada en la avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua. Los formatos requeridos se encuentran disponibles en el portal oficial de la dependencia.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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