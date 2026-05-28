Invita Gobierno del Estado al Foro Ambiental 2026 en el Parque Central de Ciudad Juárez

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El encuentro busca presentar estrategias para la conservación y manejo ambiental del principal pulmón urbano de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, invitó a la ciudadanía interesada en temas ambientales a participar en el Foro Ambiental 2026, espacio donde se presentarán estrategias orientadas al fortalecimiento y conservación permanente de este espacio recreativo de Ciudad Juárez.

El encuentro se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 9:00 de la mañana en el salón principal de la Casa del Agrónomo, ubicada al interior del Parque Central.

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Las autoridades informaron que para asistir será necesario realizar un registro previo mediante el código QR de la invitación oficial o a través del formulario digital habilitado para el evento.

Durante el foro se abordarán temas relacionados con el manejo ambiental y operativo del parque, entre ellos el cuidado de áreas verdes, manejo de fauna, mantenimiento de infraestructura y desarrollo de proyectos ecológicos.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, explicó que el objetivo del encuentro es fortalecer la participación ciudadana y mantener informada a la comunidad sobre las acciones implementadas para la conservación del espacio.

“Este espacio tiene como propósito promover la transparencia y construir soluciones de manera conjunta”.

El funcionario destacó que el Parque Central representa uno de los principales pulmones urbanos de Ciudad Juárez, por lo que resulta necesario mantener estrategias permanentes de conservación y mejora ambiental.

Asimismo, señaló que el foro permitirá intercambiar propuestas y observaciones con personas interesadas en el cuidado del entorno natural y recreativo del parque.

“Se abordarán temas clave relacionados con la gestión ambiental del parque”.

El Gobierno del Estado reiteró la invitación a organizaciones, especialistas y ciudadanía en general para participar en este ejercicio de diálogo sobre conservación ambiental y operación del Parque Central.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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