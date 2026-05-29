Impulsa Centro Comunitario emprendimiento de mujeres en Parajes de San José

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Cristina Vera pasó de alumna a tallerista tras capacitarse en oficios que hoy fortalecen su economía familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Lo que inició como la búsqueda de un curso de aplicación de pestañas se convirtió en una oportunidad de crecimiento personal y económico para Cristina Vera, madre de tres hijos y actualmente tallerista del Centro de Servicios Comunitarios Integrados Parajes de San José.

Cristina acudió hace algunos años al CSCI de San Francisco con el objetivo de aprender un oficio que le permitiera obtener ingresos adicionales para apoyar en su hogar. A partir de esa experiencia, comenzó a capacitarse en distintas áreas y desarrolló habilidades que hoy representan cerca del 50 por ciento de sus ganancias.

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Mientras trabajaba en la industria maquiladora, continuó su preparación en talleres de decoración con globos, jabones artesanales, queratinas capilares y otros oficios, hasta acumular más de seis diplomas.

Tras ser liquidada de la maquiladora, decidió emprender y compartir sus conocimientos con otras personas interesadas en generar una fuente de ingreso.

“Siempre me ha gustado trabajar con la gente y enseñar lo que sé”. “Es muy bonito sentir que puedes aportar un poquito de lo que has aprendido para que otras personas también puedan salir adelante”.

Actualmente, Cristina imparte cursos en el CSCI Parajes de San José a mujeres que buscan aprender nuevas habilidades y fortalecer el sustento de sus familias.

El Centro Comunitario cuenta con 17 cursos activos y una matrícula de 291 alumnas y alumnos. Además, próximamente incorporará cinco nuevos talleres, entre ellos salsas artesanales y auxiliar en ingeniería industrial.

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común mantiene estos espacios de capacitación como parte de las acciones orientadas a ampliar las oportunidades de desarrollo para las y los chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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