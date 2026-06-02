Asume Patricia Hernández presidencia estatal de Canirac Chihuahua

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La nueva dirigente del sector restaurantero llamó a fortalecer la colaboración para impulsar el turismo y la inversión en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la toma de protesta de Patricia Hernández Cárdenas como presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Chihuahua, durante una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno.

En el acto también participó Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional del organismo empresarial, con quien la mandataria sostuvo una reunión de trabajo enfocada en fortalecer los mecanismos de colaboración entre el Gobierno del Estado y la iniciativa privada.

“La disposición de nuestra administración es trabajar de manera coordinada con Canirac Chihuahua y respaldar las acciones que contribuyan al desarrollo de la industria restaurantera y turística.”

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Durante el encuentro, representantes del sector restaurantero destacaron el potencial turístico, económico y productivo de Chihuahua, así como la importancia de promover los atractivos históricos y culturales de las distintas regiones de la entidad para fortalecer la actividad económica.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la seguridad, la calidad de los servicios turísticos, el acompañamiento a nuevas empresas y los procesos de regularización de negocios, considerados factores clave para consolidar el crecimiento del sector.

Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar mayores inversiones y generar condiciones favorables para la apertura y fortalecimiento de empresas vinculadas a la industria restaurantera y turística.

La gobernadora reiteró el compromiso de mantener una coordinación permanente con los organismos empresariales para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y a la generación de empleos en el estado.

En la ceremonia estuvieron presentes Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico; Miguel Camacho, consejero nacional de Canirac, y Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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